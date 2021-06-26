رغم تأثيرات جائحة كورونا.. اليويفا يرصد مبلغا ضخما كجوائز يورو 2020

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، القيمة المالية التي ستستفيد منها المنتخبات المشاركة في يورو 2020، والتي ستوزع حسب نتائج كل منتخب.

وأكد الاتحاد الأوروبي، عن تخصيصه 456 مليون أورو، كجوائز مالية للمنتخبات الـ24 المشاركة في كأس أمم أوروبا الجارية حاليا.

وأوضح “اليويفا”، أن المنتخبات الـ24، ستنال 9.25 مليون أورو نظير مشاركتها في هذه البطولة، بالإضافة لـ1.25 مليون أورو عن كل انتصار في دور المجموعات، و75 ألف أورو في حال التعادل.

وتستفيد المنتخبات المتأهلة للدور الـ16، من مبلغ 2 مليون أورو، في يحصل المتأهلين للدور الربع نهائي على 3.25 مليون أورو.

أما المنتخبات المتأهلة للمربع الذهبي من هذه المنافسة، ستدعم خزائنها بـ5 مليون أورو لكل منها.

ويتقاسم منشطي الدور النهائي قيمة 17 مليون أورو، حيث سيظفر المتوج بالنهائي على 10 ملايين أورو، مقابل 7 ملايين للوصيف.

ويأتي صرف هذا المبلغ الضخم من طرف الإتحاد الأوروبي لكرة القدم، رغم تأثيرات جائحة كورونا على مداخيل كرة القدم العالمية.