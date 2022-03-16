رغم تألقه مؤخرا.. ماندي بديلا أمام اليوفي في دوري الأبطال

كشف المدرب “أوناي إيمري” رسميا عن التشكيلة الأساسية لفياريال الاسباني التي ستواجه جوفنتوس الايطالي في منافسة كأس دوري أبطال أوروبا.

حيث لم يدفع التقني الاسباني باللاعب الدولي الجزائري، عيسى ماندي، في التشكيلة الأساسية رغم تألقه أمام سيلتا فيغو يوم السبت الماضي.

اللقاء المُقرر بملعب “أليانز ستاديوم” معقل السيدة العجوز بمدينة تورينو يُلعب بداية من الساعة 21:00 بتوقيت الجزائر وسيعرف ندية كبيرة.

كما يدخل هذا اللقاء لحساب عودة الدور ثمن النهائي من دوري الأبطال بعد انتهاء لقاء الذهاب بين الفريقين بهدف لهدف.

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