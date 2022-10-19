رغم تألقه مؤخرا.. مويس يواصل تهميش بن رحمة

واصل، دافيد مويس، مُدرب فريق، ويستهام يونايتد، الانجليزي، تهميش النجم الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة.

حيث قرر، مويس، وضع بن رحمة على مقاعد البدلاء مرة آخرى بمناسبة مواجهة ليفربول المُقررة بملعب “آنفيلد” بداية من الـ19:30.

ولن يتواجد، بن رحمة، أساسيا في موقعة الجولة الـ12 من الدوري الانجليزي الممتاز رغم تألقه مؤخرا.

وسجل، لاعب الخضر، هدفا رائعا أمام أندرلخت البلجيكي في منافسة كأس المؤتمر الأوروبي، قبل أن يُقدم تمريرة حاسمة أمام ساوثهامبتون في البريمرليغ.