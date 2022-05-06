رغم تألقه.. محرز خارج فريق الموسم لفيفا 2022

يُقدم النجم الدولي الجزائري، رياض محرز، موسما رائعا مع فريقه مانشستر سيتي الانجليزي بدليل توقيعه 24 هدفا في كل المنافسات.

ورغم ذلك تواجد الساحر الجزائري خارج فريق الموسم للدوري الانجليزي الممتاز الخاص بلعبة فيفا 2022.

كما ضم فريق الموسم 5 لاعبين من السيتي هم، رودري، دي بروين، كانسيلو، بيرناردو سيلفا وروبن دياز.

ويُذكر أن محرز هو هداف السيتي هذا الموسم، كما سجل 7 أهداف في 12 مباراة من منافسة كأس رابطة أبطال أوروبا.