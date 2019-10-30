رغم تنافسه على الكرة الذهبية.. محرز مُستبعد من جائزة “غلوب سوكر”!

إستبعد الدولي الجزائري رياض محرز، عن جائزة أفضل لاعب في العالم “غلوب سوكر”، والتي تُنظم في الإمارات العربية المُتحدة سنويا.

ولم يُصنف إسم الجناح الطائر مع مجموعة السبعة لاعبين، الذين سيتنافسون على هذا التتويج، في إختيار أثار إستياء الجزائريين كثيرا.

وإختار القائمون على جائزة “غلوب سوكر”، كل من ساديو ماني، ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو، أليسون، بيرناردو سيلفا، فان دايك وصلاح.

ويأتي عدم تصنيف نجم مانشستر سيتي، في وقت نال فيه إعتراف في الكرة الذهبية، والتي رُشح للتنافس في طبعتها 2019.