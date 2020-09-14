رغم تهديدات الرابطة.. شباب بلوزداد يباشر تدريباته الجماعية ببوشاوي

باشر فريق شباب بلوزداد أمسية اليوم الإثنين تدريباته الجماعية تحسبا لإنطلاق الموسم الكروي الجديد 2020-2021 تحت قيادة المدرب الفرنسي فرانك دوما.

وعاد رفقاء أمير سعيود للتدريبات الجماعية لأول مرة منذ قرابة 6 أشهر من التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكانت الرابطة المحترفة لكرة القدم قد حذرت من إستئناف التدريبات الجماعية للأندية دون الحصول على ترخيص من وزارة الشباب والرياضة.

وكانت الوزارة الوصية قد حددت تاريخ 20 سبتمبر كموعد لإستئناف التدريبات الجماعية، وتاريخ 20 نوفمبر كموعد لإنطلاق الموسم الكروي الجديد.

وإستهل فريق شباب بلوزداد معسكره التحضيري بلإجراء تحاليل الكشف عن فيروس كورونا للاعبين والطاقم الفني.