رغم تهميشه.. السيتي يُحفز محرز قبل لقاء أستون فيلا

رد مانشستر سيتي الإنجليزي بطريقة غير مباشرة على تهميش المدرب الإسباني بيب غوارديولا للنجم الدولي الجزائري رياض محرز.
الحساب الرسمي للسيتي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” نشر اليوم الثلاثاء فيديو لثنائية محرز ضد أستون فيلا الموسم الماضي.
وغرد الحساب:”ثنائية مذهلة من ساحر العرب أمام الفيلانز حين مهد رياض محرز الطريق للفوز بسداسية في آخر مواجهة”.
ثنائية مذهلة من ساحر العرب أمام الفيلانز 🎩✨
حين مهد رياض @Mahrez22 الطريق للفوز بسداسية في آخر مواجهة 👌
🔷 #السيتي pic.twitter.com/T6fSulqkz0
— مانشستر سيتي (@Cityarabia) January 19, 2021
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