رغم تهميشه.. السيتي يُحفز محرز قبل لقاء أستون فيلا

رد مانشستر سيتي الإنجليزي بطريقة غير مباشرة على تهميش المدرب الإسباني بيب غوارديولا للنجم الدولي الجزائري رياض محرز.

الحساب الرسمي للسيتي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” نشر اليوم الثلاثاء فيديو لثنائية محرز ضد أستون فيلا الموسم الماضي.

وغرد الحساب:”ثنائية مذهلة من ساحر العرب أمام الفيلانز حين مهد رياض محرز الطريق للفوز بسداسية في آخر مواجهة”.

يذكر أن السيتي سيقابل أستون فيلا سهرة الأربعاء في الدوري الإنجليزي الممتاز. ويعيش قائد الخضر فترة صعبة في الأونة الأخيرة بسبب مشاركته القليلة وتفضيل غوارديولا لفودين وبيرناردو سيلفا.