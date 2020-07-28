رغم تواجده بوهران.. مدرب الأهلي يضع عينه على بلايلي

خصص الطاقم الفني لفريق أهلي جدة السعودي برنامج خاص للنجم الدولي الجزائري “يوسف بلايلي” للحفاظ على لياقته البدنية.

الصحافة السعودية أكدت أن المدرب الكرواتي للأهلي “فلادان ميلوجيفتش” كلف أحد مساعديه بمتابعة “بلايلي” المتواجد في وهران.

جريدة “الإقتصادية” أضافت أن مدرب الأهلي يريد الحفاظ على اللياقة البدنية لنجمه الجزائري لكي يندمج مباشرة في التدريبات الجماعية بمجرد عودته للسعودية.

يذكر أن إدارة الأهلي تفعل المستحيل مؤخرا لإعادة إبن ولاية وهران للمملكة قبل ال4 أوت المقبل موعد استئناف الدوري السعودي.