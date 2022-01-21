رغم توديعهم الكان.. رئيس الكاف يُشيد بالخضر

آشاد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم “الكاف”، باتريس موتسيبي، بالمنتخب الوطني الجزائري رغم توديعه منافسة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

الرجل الأول في الكاف قال اليوم الجمعة على هامش تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 المُقررة بكوت ديفوار.

“الجزائر منتخب كبير في كرة القدم، لكن الكرة دائما ماتعترف بحقيقة الميدان، وهدفنا تتويج أحد المنتخبات الإفريقية بالمونديال على المدى المتوسط”.

كما أضاف:”الكرة الإفريقية يجب أن تنافس الكرة العالمية في مونديال قطر والجزائر لديها كل الامكانيات لمقارعة أفضل المنتخبات في العالم”.

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تتزايد حالات الغضب لدى الجمهور والإعلام التونسي بشكل رهيب جدا بعدما إعتبروا خطوة الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” الاخيرة بمثابة تقليل من شأن الكرة التونسية.

ونشرت الكاف تصميم خاص بالمنتخبات المشاركة في كان الكاميرون، أين وضعت النجوم الأفارقة بما فيهم رياض محرز.

وعنونت الكاف “أعدّوا حقائبكم”. فيما وضعت صورة لـ “الكرة” بها العلم التونسي،. في إشارة إلى إفتقار “نسور قرطاج” لنجم فوق العادة مثل صلاح وماني ومحرز والبقية.

وقال موهبة تونس حنبعل المجبري في تصريح لـ “العربي الجديد” عن القضية “صحيح أنّنا لا نملك نجوما كبار لكن قوتنا في مجموعتنا. اتفهّم غضب الجماهير وسنرد في الميدان”.

وجاء الرد من قبل المدرب منذر الكبير الذي قال هو الأخر في تصريح لموقع “العربي الجديد” “ما أنجز غير محترف. وهذا التصميم مسّ في الصميم عراقة المنتخب التونسي وتاريخه”.

وجهّز منذر الكبير لاعبيه للردّ على الكاف حينما قال ” الردّ سيكون فوق المستطيل الأخضر”.

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حدّد إجتماع المكتب التنفيذي للإتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم 22 جانفي لإجراء قرعة الدور الفاصل ومن المنتظر أن يتم المصادقة عليه خلال نهاية الأشغال.

كما فتح أبواب الترشح لإحتضان كأس أمم افريقيا 2027.

وحسب مبعوث النهار إلى دوالا الكاميرونية. ترغب بعض البلدان في استضافة كأس امم افريقيا 2025. و منها غينيا. كما أن كوت ديفوار ترغب في إحتضان كأس أمم افريقيا 2023.