رغم توفير طائرة خاصة.. بن العمري يضيع رحلة العودة إلى السعودية!

تخلف المدافع الدولي الجزائري جمال بن العمري عن الطائرة الخاصة التي وضعتها إدارة الشباب السعودي تحت تصرفه من أجل العودة إلى الأراضي السعودية يوم أمس الأربعاء.

وأبدت إدارة النادي السعودي عن غضبها الشديد من المدافع الجزائري الذي رفض العودة إلى صفوف فريقه رفقة مهاجم الخضر يوسف بلايلي الذي تخلف هو الآخر عن سفرية العودة إلى صفوف نادي الأهلي السعودي.

وقالت إدارة الشباب السعودي في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي تويتر جاء فيه:

“تخلف لاعب الفريق الأول لكرة القدم المحترف الجزائري جمال الدين بن العمري عن الحضور لموعد رحلة الطيران الخاصة من الجزائر إلى السعودية والتي تم تأمينها بعد الحصول على كافة الموافقات النظامية من جهات ذات العلاقة.

وتؤكد إدارة نادي الشباب أنها ستطبق اللوائح الإنضباطية بحق اللاعب وذلك بما يتوافق مع كافة الإجراءات النظامية.