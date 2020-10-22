رغم جائحة كورونا.. مدوار يؤكد انطلاق الموسم يوم 27 نوفمبر

أكد عبد الكريم مدوار رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، التمسك بموعد انطلاق الموسم الكروي الجديد، والمحدد بتاريخ 27 نوفمبر المقبل.

وصرح مدوار، خلال ندوته الصحفية، اليوم الخميس: “الرزنامة تم تحديدها اليوم الخميس بحضور الجميع، أين أبدى رئيسي الفريقين رغبتهما في تأسيس فوجين”.

وأضاف: “كل الرؤساء كانوا حاضرين شهر جويلية، وعبروا عن رأيهم حول الصيغة التي سيتم اعتمادها في بطولة هذا الموسم”.

وأردف: “الأندية بدأت التدريبات بموافقة اللجنة العلمية، ووزارة الشباب والرياضة، بتطبيق بروتوكول صحي، والتقارير تصل إلى بيشاري، ونحولها إلى دامارجي”.

وتابع عبد الكريم مدوار: “إلى غاية اليوم، أظن أن الأمور عادية، والبطولة ستنطلق في موعدها المحدد، وإذا قررت اللجنة الطبية تغيير ذلك، فلكل حادث حديث”.