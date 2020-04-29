رغم جائحة كورونا.. نعيجي يشعل الصراع بين المولودية وسوسطارة

أشعل اللاعب الدولي الجزائري لفريق جيل فيسنتي البرتغالي زكرياء نعيجي الصراع بين مولودية الجزائر وغريمه إتحاد العاصمة من أجل ضمه خلال الميركاتو الصيفي.

موقع كووورة العربي أكد اليوم الأربعاء أن رئيس مجلس إدارة العميد عبد الناصر ألماس وضع إسم اللاعب المعار من فريق أتلتيك بارادو لجيل فيسنتي ضمن أهداف النادي العاصمي.

مصادر مقربة من ألماس أضافت للموقع المذكور أن الإدارة العاصمية متخوفة فقط من المطالب المالية الكبيرة لنعيجي وهي التي حددت سقف الأجور ب200 مليون سنتيم.

يذكر أن نعيجي الذي أعير لمدة موسم واحد فقط لجيل فيسنتي يوجد في مفكرة إتحاد العاصمة الذي يسعى لاستقدامه أيضا رفقة مزياني.