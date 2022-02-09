رغم حادثة الملهى.. محرز يقود السيتي أمام برينتفورد !
أعلن حساب مانشستر سيتي الانجليزي منذ لحظات عن التشكيلة الأساسية التي ستواجه برينتفورد.
حيث ضمت التشكيلة الأساسية للسيتي إسم النجم الدولي الجزائري رياض محرز.
حيث سيقود قائد الخضر تشكيلة السيتيزنس في المباراة التي ستنطلق على 20:45 لحساب الجولة 24 من الدوري الانجليزي الممتاز.
كما تُعتبر هاته المرة الثانية على التوالي الذي يُشارك فيها محرز أساسيا منذ عودته من الكان.
وتأتي مُشاركة محرز الأساسية بعد يومين فقط على حادثة الملهى الليلي التي صنعت الحدث.
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التشكيل الأساسي | إيدرسون، كانسيلو، دياز (الكابتن)، ستونز، لابورت، رودريجو، دي بروين، بيرناردو، رياض @Mahrez22 🇩🇿، سترلينج، فودين.
البدلاء | ستيفن، ووكر، آكي، جوندوجان، جريليش، زينتشينكو، فرناندينيو، ديلاب، مكاتي.
🔷 #السيتي pic.twitter.com/Swh5BMlUC5
— مانشستر سيتي (@Cityarabia) February 9, 2022