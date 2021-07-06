رغم خسارة النهائي.. عمارة يُهنئ شُبان الخضر

هنأ رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم “شرف الدين عمارة” المُنتخب الوطني لأقل من 20 سنة بعد مشواره المُميز في منافسة كأس العرب للمُنتخبات التي جرت بمصر.

الحساب الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” نشر التهنئة التي قدمها الرجل الأول في مبنى دالي ابراهيم والتي جاء فيها.

“يتقدم السيد عمارة شرف الدين رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وكافة أعضاء المكتب الفدرالي، بتهانيهم الخالصة للاعبي المنتخب الوطني أقل من 20 سنة وكل أطقم المنتخب، نظير تحقيق وصافة كأس العرب وكذلك المستوى الرائع والروح العالية والعزيمة التي أبانوا عنها خلال الدورة، متمنيين لهم التوفيق في مشوارهم الكروي مع نواديهم ومع المنتخب الوطني مستقبلا”.