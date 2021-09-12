رغم خسارتهم بثلاثية.. الوفاق يقاسم منافسه فورتون رحلته إلى الجزائر

وافقت إدارة وفاق سطيف على السماح لمنافسهم في منافسة رابطة الأبطال، نادي فورتون الغامبي، بالتنقل رفقتهم إلى الجزائر في رحلتهم الخاصة.

وكان وفاق سطيف، قد سقط أمس السبت، بثلاثية نظيفة، في مواجهة نادي فورتون الغامبي، لحساب الدور التمهيدي الأول من رابطة الأبطال.

وعقب نهاية هذه المواجهة، طالب مسؤولي نادي فورتون، من إدارة الوفاق، بالسماح لهم بالتنقل رفقتهم إلى الجزائر، لخوض لقاء العودة، بالنظر لعدم توفرهم على الامكانيات اللازمة من أجل التنقل.

ووافقت إدارة النادي السطايفي، على مقترح منافسهم، ولم يجد مسؤولي الوفاق مانعا في مقاسمتهم رحلة العودة إلى الجزائر في نفس الطائرة التابعة للخطوط الجوية الجزائرية.