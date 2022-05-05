رغم صدمة الإقصاء.. محرز في التشكيلة المثالية لدوري الأبطال

تواجد النجم الدولي الجزائري رياض محرز في التشكيلة المثالية لمباريات العودة من الدور نصف النهائي لمنافسة كأس رابطة أبطال أوروبا.

وذلك عقب تألقه أمام ريال مدريد الاسباني سهرة الأربعاء وتسجيله الهدف الوحيد رغم خسارة فريقه مانشستر سيتي الانجليزي بثلاثية لهدف.

وبهذه النتيجة المُسجلة بملعب سانتياغو بيرنابيو بالعاصمة الاسبانية مدريد ودع السيتي التشامبيانزليغ رغم الفوز ذهابا برباعية لثلاثة أهداف.

كما ضمت التشكيلة المثالية كل من كريم بن زيمة ورودريغو وساديو ماني ووالكر والحارس كورتوا.