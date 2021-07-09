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قناة النهار

رغم صعوبة المهمة ..عمل جبار ومتواصل لأعوان الحماية المدنية لإخماد الحرائق بخنشلة

بقلم قناة النهار
رغم صعوبة المهمة ..عمل جبار ومتواصل لأعوان الحماية المدنية لإخماد الحرائق بخنشلة
خنشلة
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