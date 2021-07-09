قناة النهار رغم صعوبة المهمة ..عمل جبار ومتواصل لأعوان الحماية المدنية لإخماد الحرائق بخنشلة بقلم قناة النهار نشر في 09 جويلية 2021 - 12:02 خنشلة شارك غرِّد 37 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=957957 اقرأ أيضا صريح جدا: لهذه الأسباب جزائريون ينشرون تفاصيل حياتهم على مواقع التواصل الإجتماعي قناة النهار 04 جويلية التغلب على الخوف قبل وبعد الإمتحانات..هذه أهم النصائح والتوجيهات قناة النهار 22 جوان تعليم عالي: تجديد المنحة المخصصة للطلبة الممنوحين بالخارج لسنة 2021-2022 قناة النهار 22 جوان بجاية: الزعتر عشبة ذو منافع صحية وإجتماعية في رحلة البحث عنها بالمناطق الجبلية قناة النهار 30 جوان