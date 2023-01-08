رغم صيامه عن التهديف.. سليماني ينال الاعتراف في بريست

شارك الدولي الجزائري إسلام سليماني في التأهل الذي حقّقه فريقه بريست على حساب مستضيفه أفرانس في كأس فرنسا.

ونال سليماني الاعتراف من قبل زميله الشاب في الفريق وصاحب 19 سنة أكسيل كامبلان المتألق في اللقاء.

واعترف كامبلان بمشاركة سليماني في تقديمه يد العون له، بتسجيل الهدف الأول له بقميص بريست في ذات المنافسة “سليماني كان له الفضل في تسجيل الهدف الأول لي، عرف كيفية فتح الرواق لي، من اجل التسديد، طالبني بالكرة لكن فضلت اخذ قراري الشخصي”.

وعرف التأهل مشاركة سليماني أساسيا رفقة القائد هاريس بلقبلة الذي قاد خط الوسط بامتياز.

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