رغم طرد قديورة.. المكسيك تخطف التعادل بصعوبة ضد الخضر

انتهت المواجهة الودية التي جمعت سهرة اليوم الثلاثاء المنتخب الوطني بنظيره المكسيكي بالتعادل بهدفين لهدفين.

المواجهة الودية التي جرت بملعب لاهاي بهولندا عرفت طرد الحكم الهولندي لمتوسط ميدان الخضر عدلان قديورة بالبطاقة الحمراء في الدقيقة ال55.

اللقاء عرف تقدم المكسيك بهدف خيسوس كورونا في الدقيقة ال43 قبل أن يعدل إسماعيل بن ناصر للخضر في الدقيقة ال45.

وفي الدقيقة ال67 أضاف نجم فريق مانشستر سيتي الانجليزي رياض محرز الهدف الثاني.

وفي اللحظات الآخيرة من المواجهة عدل أشبال المدرب تاتا مارتينو النتيجة.