رغم عدم إدراجهم بقوائم المداومة.. أكثر من 10 آلاف تاجر فتحوا محلاتهم يومي العيد

كشفت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، اليوم السبت، أن أكثر من 10 آلاف تاجر قاموا بفتح محلاتهم يومي العيد، رغم عدم إدراجهم بقوائم المداومة.

وحسب المراسلات الواردة من ممثلي الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين عبر ولايات الوطن، فقد كانت الاستجابة واسعة لبرنامج المداومة الخاص بيومي العيد، و زيادة على العدد الاجمالي الذي حدّدته مصالح وزارة التجارة البالغ 47 ألف.

وأشار بيان الجمعية أن معظم التجار يمثلون نشاطات المخابز – المواد الغذائية العامة – الخضر و الفواكه – المطاحن – تحويل الحليب – المياه المعدنية ).

وأشارت التقديرات إلى أنّ أكثر من 10.000 تاجر من نشاطات مختلفة فتحوا محلاتهم خلال يومي العيد، رغم عدم ادراجهم على قوائم المداومة.

ووجهت الجمعية الشكر إلى التجار والمهنيّين الذين التزموا ببرنامج المداومة خدمة لزبائنهم وضمانا للتّموين.