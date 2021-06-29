رغم عرض الزمالك.. مهاجم الخضر يتجه للبقاء في فرنسا

الرياضة
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رغم عرض الزمالك.. مهاجم الخضر يتجه للبقاء في فرنسا
بقلم إسماعيل عشاش

يتجه الدولي الجزائري، كريم عريبي لمواصلة مُغامرته في فرنسا، رفقة ناديه أولمبيك نيم، وذلك رغم أن موسمه الأول كان كارثيا على جميع الأصعدة. وتواجد إسم المُهاجم ضمن قائمة اللاعبين المعنية بالتحضيرات للطبعة القادمة من الدوري.

ويستهدف رأس الحربة الأسبق لشباب بلوزداد، فرض نفسه مع “التماسيح”، بعد أن إكتفى باللعب أساسيا في مُناسبتين فقط في الليغ 1، دون أن يتمكن من التسجيل أو تقديم التمريرات الحاسمة.

وتواجد مُحارب الصحراء، في الآونة الأخيرة، في دائرة إهتمامات العملاق المصري الزمالك، الذي إستفسر عن وضعيته في فرنسا، وهو الذي لا يزال مُرتبطا مع نيم الى غاية صيف 2024.


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