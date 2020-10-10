رغم غلق الميركاتو في فرنسا.. ليون مهتم بخدمات بلايلي!

بالرغم من غلق سوق الإستقدامات الصيفية في البطولات الأوروبية الأسبوع الماضي، إلا أن اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي لا يزال مرشحا للعب في صفوف نادي ليون الفرنسي.

وأكدت تقارير إعلامية فرنسية أن المدير الرياضي لنادي ليون الفرنسي بيرنامبوكانو قد أبدى إهتمامه باللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي الذي فسخ عقده مع الأهلي السعودي بعد لجوئه إلى الفيفا.

وسبق للمدافع الدولي الجزائري جمال بن العمري وأن أمضى في صفوف فريق ليون الفرنسي خلال الساعات الأخيرة قبل غلق سوق الإنتقالات الصيفية، في إنتظار إتمام صفقة بلايلي فيالميركاتو الشتوي المقبل.