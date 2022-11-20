رغم غيابها.. نوميديا لزول تُحقق رقما خياليا على تيك توك

حققت الفنانة الجزائرية نوميديا لزول، رقما ضخما على تطبيق تيك توك، رغم غيابها على مواقع التواصل الاجتماعي منذ فترة طويلة.

وحصد الهاشتاغ الخاص بالفنانة نوميديا لزول مليار مشاهدة على تطبيق تيك توك.

ولم تظهر الفنانة الجزائرية على مواقع التواصل منذ ما يقارب الـ10 أشهر بعد قضائها 6 أشهر في الحبس، قبل أن تثبت برائتها في قضية النصب على الطلبة.

وعلى الرغم من براءتها، وخروجها من السجن في الصيف، إلا أنها لم تظهر إلى غاية الساعة على مواقع التواصل الإجتماعي.

وأكدت نوميديا لزول، على شعبيتها الكبيرة وحب الجمهور لها من خلال تصدرها لقائمة المشاهدات، كما أن حسابها على انستغرام وصل لـ6.5 مليون مشترك.

وحسب ما يتم تداوله على مواقع التواصل، ستستأنف الفنانة الجزائرية الشابة نشاطها الفني بإصدار جديد قريبا.