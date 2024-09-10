رغم غيابه عن المواجهة.. بن ناصر يشجع زملاءه في مواجهة ليبيريا

دعم نجم المنتخب الوطني، إسماعيل بن ناصر، زملائه معنويا، في مواجهة ليبيريا، التي تجرى فعالياتها الآن.

في إطار الجولة الثانية للمجموعة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

والتي تجرى فعالياتها الآن، بملعب “سامويل كانيون” بالعاصمة الليبيرية مونروفيا.

ونشر نجم الخضر، بن ناصر، صورة له عبر خاصية “ستوري” عبر حسابه الرسمي، على منصة “الأنستغرام”، وهو يتابع مباراة المنتخب الوطني، أمام نظيره الليبيري.

للإشارة، سيغيب اللاعب، بن ناصر، عن المنافسات الرسمية، لمدة ستراوح الثلاث أشهر. بعد الإصابة التي تلقاها خلال تربص الخضر، قبل مواجهة ليبيريا.