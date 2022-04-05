قناة النهار رغم قدرتهم الشرائية المتدنية..الجزائريون يصرفون أضعاف ما يكسبون بقلم قناة النهار نشر في 05 أفريل 2022 - 15:50 شارك غرِّد أرسل 32 0 رغم قدرتهم الشرائية المتدنية..الجزائريون يصرفون أضعاف ما يكسبون إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/jNpo9 اقرأ أيضا في ظلام الليل 2 / حالة عمي أحمد تقسم القلب.." 40 سنة في الشارع مايعرف مخدّة مايعرف تلفزيون" قناة النهار 03 أفريل تلاميذ متوسطة شلالي الطاهر عين الكبير بولاية سطيف في زيارة لقناة النهار قناة النهار 26 مارس بحر هائج ومضطرب على هذه السواحل.. التفاصيل قناة النهار 19 مارس ياسين كنطاش دار حالة بالبكاء على عمي أحمد لي عايش في الزنقة منذ 40 سنة قناة النهار 03 أفريل النهار ترصد كواليس حصرية للمنتخب الوطني وهو يغادر نحو الكاميرون قناة النهار 24 مارس فكرة / اليوم سارة ربحت حسام .. بـ1000 دج باعت الكمامات وربحت فايدة قناة النهار 03 أفريل صريح جدا: هذه هي المشاريع الصغيرة الناجحة في نظر الشباب الجزائري .. قناة النهار 23 مارس أول أيام رمضان.. اللحوم الحمراء تقارب 1900 دج والبيضاء تتجاوز 400 دج قناة النهار 02 أفريل فاسألوا: حكم سجود التلاوة بعد العصر قناة النهار 18 مارس "بلماضي : يوجه رسالة للجماهير المتنقلة للكاميرون.."كي نشوفوكم برك تزيدلنا الإرادة في الفوز قناة النهار 20 مارس