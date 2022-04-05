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قناة النهار

رغم قدرتهم الشرائية المتدنية..الجزائريون يصرفون أضعاف ما يكسبون

بقلم قناة النهار
رغم قدرتهم الشرائية المتدنية..الجزائريون يصرفون أضعاف ما يكسبون
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رغم قدرتهم الشرائية المتدنية..الجزائريون يصرفون أضعاف ما يكسبون

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