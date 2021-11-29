رغم قساوة الطقس.. مئات العائلات تتوافد إلى جبال الشريعة للنزهة

عرفت جبال الشريعة بالبليدة صبيحة اليوم الإثنين توافد عدد كبير من العائلات الجزائرية، بعد الثلوج الكثيفة التي تساقطت منذ أمس.

وبالرغم من قساوة الثلوج والبرد القارص والضباب الكثيف، إلا أن هذا لم يمنع العائلات والشباب من الصعود إلى أعالي الشريعة. من أجل الإستمتاع بالمناظر الخلابة.

والخروج من ضوضاء المدينة، والترويح عن النفس خاصة وسط الأوضاع الصحية الراهنة بسبب كورونا وما سببته من ضغوطات نفسية للمواطنين. كما تعتبر جبال الشريعة قبلة وملاذ للباحثين عن الراحة والسكينة.

كما شهدت الشريعة توافد كبير للأطفال الصغار مع عائلاتهم، وتبدوا عليهم علامات الفرح وهم يلعبون بالثلوج وأخذ صور فوتوغرافية تذكارية. مثل ما هو الحال للشباب الذين لم تمنعهم سوء الأحوال الجوية من الصعود إلى جبال الشريعة والإستمتاع بالثلوج والأجواء الشتوية.

وعلى غرار العائلات الجزائرية، تستقطب جبال الشريعة خلال فصل الشتاء السياح الأجانب، من مختلف دول العالم. والإستمتاع بالمناظر الخلابة التي تزخر بها الجزائر، مثل ماهو الحال بالنسبة للصحراء الجزائرية.

على غرار الشريعة.. تيكجدة تحت الثلوج لوحة جمالية تجلب العائلات والسياح

ومع تساقط الكميات الأولى من الثلوج هذه السنة، إكتست جبال تيكجدة بالبويرة حلة بيضاء. تتصف بجمال طبيعي خلاب يجلب الزوار من جميع الولايات وتسر ناظرهم.

غير أن التوافد الكبير للمواطنين والعائلات إلى تيكجدة، والتساقط الكثيف للثلوج والأمطار أدى إلى غلقالطرقات. وعلى إثر هذا لم يتمكن الوافدون الصعود إلى أعالي جبال تيكجدة.

وتنتشر وحدات الحماية المدنية، بتيكجدة لمرافقة المواطنين ةللتدخل الفوري لأي حادث أو طارئ. كما تقوم بم إعطاء نصائح للمواطنين لعدم المغامرة والصعد إلى اعالي جبال تيكجدة خاصة وقت تساقط الثلوج.

الحماية المدنية تحذر من الصعود إلى أعالي الشريعة والمرتفعات التي تكسوها الثلوج

من جهتها حذرت مصالح الحماية المدنية صبيحة اليوم الإثنين. العائلات من الذهاب إلى المرتفعات التي تشهد تساقط كبير للثلوج وأخذ الحيطة والحذر.

ومن أجل تفادي مختلف الأخطار والحوادث وتسهيل تنقل مصالح الحماية المدنية في حال طلب النجدة من طرف مختلف المواطنين. خاصة ذوي الإحتياجات الخاصة والأمراض المزمنة وحالات الولادة المفاجئة.

كما حذرت ذات المصالح من عدم التوافد إلى هذه الأماكن بسبب السمك الكبير للثلوج والجليد. والتي تخلّف في الكثير من الأحيان عدد كبير من حوادث سقوط الموطنين من المنحدرات والمرتفعات.

غير أن الشباب والعائلات لم يتمالكوا أنفسهم في الصعود إلى الجبال والمناطق التي تكسوها الثلوج للإستتمتاع بأجواء الثلوج .

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