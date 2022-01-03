رغم قضاء عقوبته بالجزائر.. فرنسا تعيد سجن جزائري 17 عاما بسبب زوجته
حكم القضاء الجزائري بالسجن لمدة 18 شهرًا في عام 2016 لمواطن بتهمة العنف الأسري بعد شكوى من زوجته. وحكم على أ.م بالسجن 17 عامًا في نفس القضية عند عودته إلى فرنسا.
وحسب ما أردته فرانس بلو اليوم الإثنين، تعود الوقائع إلى عام 2012. عندما غادر أمين إلى الجزائر بعد مشاكل مع زوجته. وقدمت شكوى ضده بتهمة العنف. وزُعم أنه طعنها بسكين.
بعد أن قضى عقوبة السجن في الجزائر، قرر أمين العودة إلى فرنسا. تم القبض عليه عند عودته. وتم تقديمه الفرد مرة أخرى أمام قضاة محكمة الجنايات في تولوز ثم أمام محكمة الاستئناف في تارن.
وقد حُكم عليه بالسجن لمدة 17 عامًا، لكن بتهمة الشروع في القتل. بعد أن حكمت عليه المحاكم الجزائرية بالسجن 18 شهرًا بتهمة العنف.
أمين الآن في السجن منذ سبع سنوات. تحارب عائلته من أجل تطبيق القانون الدولي الذي ينص على أنه لا يمكن إدانة المتهم في بلدين مختلفين لنفس الوقائع.
في عام 2012، هرب أ.م إلى الجزائر، وكانت شريكته قد تقدمت بشكوى ضده بتهمة العنف في تولوز.
بموجب مذكرة توقيف دولية تم القبض عليه بعد بضعة أشهر. وأحال القضاء الفرنسي الملف كاملاً إلى القضاء الجزائري.
وهكذا، في عام 2016، حُكم على أمين مسلم بالسجن 18 شهرًا، وهي العقوبة التي قضاها بالفعل.
لكن مذكرة التوقيف الدولية الصادرة عن الإنتربول لا تزال قيد التنفيذ. وبعد رغبته في العودة إلى فرنسا، تم اعتقاله مرة أخرى. وعلى الرغم من المحاكمة والإدانة والحكم المنفذ في الجزائر. تمت محاكمة أ.م مرة أخرى أمام محكمة الجنايات في تولوز ثم من قبل محكمة استئناف تارن.
وتناضل اليوم عائلة أمين مسلم (المسجون منذ 7 سنوات) من أجل إطلاق سراحه باسم القانون الدولي .الذي ينص على أنه لا يمكن إدانة الشخص مرتين لنفس الوقائع حتى في دولتين مختلفتين.
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فيديو مروع.. شاب جزائري يتعرض لهجوم بالسلاسل في فرنسا
ليلة رأس السنة الجديدة كانت مشؤومة في أحد أحياء فرنسا. حيث شهد سكان المباني السكنية في بو ماريه شجارًا عنيفًا نادرًا.
ووفقًا لموقع la voix du nord، فقد اندلع الشجار عند حوالي الساعة 10 مساءً، بين عدة مهاجرين من أصل إريتري. ورجل من أصل جزائري.
وأشار ذات الموقع أن الجزائري لم يكن يعيش في الحي ولكنه كان هناك خلال ليلة عيد الميلاد.
ووقعت الأحداث على شريط من العشب عند سفح برج La Comète ، الواقع في 1070 شارع Yervant-Toumaniantz.
وبحسب ما ورد تعرض الرجل البالغ من العمر 26 عامًا للضرب عدة مرات بسلاسل معدنية من قبل المهاجمين.
وأشار ذات الموقع أنه تمت مهاجمة الشاب الجزائري بدافع الانتقام أو للدفاع عن الرجل الموجود على أرضهم.
وقال أحد أقارب الضحية إن هذا الأخير أخذ سيارته ودهس المهاجرين عمداً.
ويُظهر مقطع فيديو صادم التقطته امرأة من نافذة برج، ونُشر على فيسبوك وشاركه المئات في غضون ساعات. سيارة تندفع نحو الناس وتقوم بدهسهم.
وقام رجال الإطفاء من كاليه ومارك بالعناية بالجرحى ونقلهم إلى المستشفى.
وأصيب الرجل المصاب بالسلاسل بصدمات متعددة في وجهه.
أما الإريتريان اللذان قيل إنهما صدمتهما السيارة، وعمرهما 30 و 23 عاما على التوالي. أصيب كل منهما بعدة كسور، لا سيما في الساقين. كما أصيب إريتري ثالث بجروح طفيفة.
وبحسب نائب المدعي العام للجمهورية، فقد تم احتجاز شخصين لدى الشرطة في المساء شخص أول ، إريتري ، بتهمة العنف بالسلاسل. والثاني سائق السيارة.
كا تم أيضًا احتجاز شخص آخر، خرج من المستشفى واستمع إليه المحققون.