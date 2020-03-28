رغم كورونا.. أزمة بلفوضيل في ألمانيا مُستمرة!

لا تزال الأزمة القائمة بين الدولي الجزائري إسحاق بلفوضيل، وناديه هوفنهايم قائمة، بل إزدادت حدة تزامنا مع وباء كورونا.

وكشفت جريدة “بيلد” الألمانية، بأن المُهاجم مُتعدد المناصب، لا يزال مُصرا على عدم العودة لصفوف فريقه مهما كانت الظروف.

وأعلم خريج مدرسة أولمبيك ليون، مُسيريه بأنهم مُطالبون ببيع عقده الصائفة القادمة، لأنه يلعب للفريق الأزرق مُستقبلا.

ويأتي هذا الموقف الصريح من نجم إنتر ميلان الأسبق، كردة فعل من التعامل غير الإحترافي لطبيب النادي مع إصابته سابقا.

وكان اللاعب قد تعرض لقطع على مُستوى أربطة الركبة، ولكن طبيب هوفنهايم لم يكتشف ذلك في الوقت المُناسب.

وإضطر صاحب الـ28 عاما، بسبب كل هذا لإجراء عملية جراحية دقيقة، كادت أن تنهي مشواره الإحترافي مُبكرا.