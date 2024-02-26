رغم مرض كرون.. كندي يعبر أوروبا بالدراجة

أربعة آلاف كيلومتر بالدراجة هي المسافة التي قطعها الكندي فنسنت نادون من الريف البلجيكي قرب بروكسل. إلى مدينة سالونيك شرقي اليونان على حافة بحر إيجه. مغامرة خارجة عن المألوف سمحت له باكتشاف الزوايا الخفية للقارة العجوز لمدة أسبوعين.

إذا كان البعض يفعل ذلك باستخدام حقيبة ظهر أثناء إقامتهم في بيوت الشباب قبل أن يصبحوا بالغين. فقد قرر كيبيك البالغ من العمر 35 عامًا أن يفعل ذلك باستخدام دراجته الكربونية اللامعة في كيبيك.

وانطلاقاً من بلجيكا، مر مسار السباق العابر للقارات 2023 عبر فرنسا وسويسرا وإيطاليا وسلوفينيا وكرواتيا والبوسنة. والجبل الأسود وألبانيا قبل وصوله إلى اليونان. لقطة شاشة الصورة LOSTDOT.CC

ويقول عن رحلته من أوروبا الغربية إلى أوروبا الشرقية: “لقد لاحظت صدمات اجتماعية واقتصادية مفاجئة”. “لقد شهدت كل الفقر. وفي البوسنة وألبانيا، نرى أن قيمة المال مختلفة تمامًا.

“عندما تمر للتو عبر سويسرا، التي تمثل الكمال، فإن الأمر ملفت للنظر”. كما يقول الرجل الذي راقبها على مسافة مئات الكيلومترات تتخللها بلدات صغيرة. لقد رأيت تدهور الرأسمالية نحو الشيوعية.

في مطلع عام 2015، ذهب نادون إلى بلجيكا للحصول على درجة الدكتوراه. وهو المكان الذي تغيرت فيه حياته.

في البداية، تم تشخيص إصابته بمرض كرون، حيث أجبره مرض التهاب الأمعاء الخطير على تغيير عادات نمط حياته.

ومن أجل إدارة ضغوطه بشكل أفضل وتنظيم أعراض المرض، قرر ركوب الدراجة. لأنه عندما وصل إلى بلجيكا، لم يكن معتاداً على الانضباط.

ويقول: “قبل الانطلاق لاكتشاف بلدان أوروبا، كان علي أن أكتشف بلادي”. لذلك قررت في عام 2018 عبور كندا. وكانت هذه هي الخطوة الأولى. وبعد ذلك، يمكنني القيام بالرحلة العابرة للقارات.