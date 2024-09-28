رغم مشاركاته القليلة.. رقم مميّز لبراهيمي في الدوري القطري

انفرد اللاعب الدولي الجزائري، ونجم نادي الغرافة القطري، ياسين براهيمي، برقم مميّز، في بطولة الموسم الحالي، لدوري “إكسبو”.

وحسب مؤشر “سوفاسكور” المختص في الأرقام والاحصائيات، فقد قام براهيمي، بمناسبة لقاء الجولة الـ 6، الذي لعب أول أمس، أمام السد، في القيام بـ 7 مراوغات ناجحة، من أصل 10.

وأبرز ذات المصدر، في تغريدة على منصة “إكس”. بأن هذا الرقم، هو الأعلى للاعب في مباراة واحدة في دوري “نجوم” قطر موسم 2024/2025.

ليؤكد بذلك، براهيمي، علو كعبه، لاسيما وأنه اكتفى بالمشاركة في 3 لقاءات فقط من أصل 9 لعبها الغرافة هذا الموسم، منها مشاركتين في دوري “إكسبو”.

وإلى جانب ذلك، فإن لاعب الخضر، المرشح بقوة للعودة إلى المنتخب في تربص أكتوبر الداخل. نجح خلال اللقاءين الذين لعبهما في الدوري. من تسجيل هدفين، أمام كل من قطر والسد، على التوالي.