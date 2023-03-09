إعــــلانات
الرياضة

رغم مشاركته لبضع دقائق.. إحصائيات جيدة لبن ناصر ضد توتنهام

بقلم فيصل زيان بوزيان
رغم مشاركته لبضع دقائق.. إحصائيات جيدة لبن ناصر ضد توتنهام
  • 171
  • 0

عرفت مباراة توتنهام ضد ميلان، أمس الأربعاء، مشاركة الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، إحتياطيا بداية من الدقيقة 81 من عمر المباراة.

ورغم ذلك، قدم محرك وسط ميدان الروسونيري مستوى جيد، ساهم به في تأهل فريقه لربع نهائي رابطة أبطال أوروبا.

ونال بن ناصر علامة 6.56 في اللقاء، ومرر 76 تمريرة، بنسبة نجاح 100%، ومراوغتين ناجحتين، وتسديدة وحيدة نحو المرمى.

كما أدى بن ناصر، واجبه الدفاعي في اللقاء على أكمل وجه، بكسره 3 هجمات للخصم توتنهام في اللقاء، منها واحدة داخل منطقة العمليات.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/STpRi
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر