رغم مشاركته لبضع دقائق.. إحصائيات جيدة لبن ناصر ضد توتنهام

عرفت مباراة توتنهام ضد ميلان، أمس الأربعاء، مشاركة الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، إحتياطيا بداية من الدقيقة 81 من عمر المباراة.

ورغم ذلك، قدم محرك وسط ميدان الروسونيري مستوى جيد، ساهم به في تأهل فريقه لربع نهائي رابطة أبطال أوروبا.

ونال بن ناصر علامة 6.56 في اللقاء، ومرر 76 تمريرة، بنسبة نجاح 100%، ومراوغتين ناجحتين، وتسديدة وحيدة نحو المرمى.

كما أدى بن ناصر، واجبه الدفاعي في اللقاء على أكمل وجه، بكسره 3 هجمات للخصم توتنهام في اللقاء، منها واحدة داخل منطقة العمليات.