رغم مغادرته أوروبا.. رقم محرز القياسي في رابطة الأبطال لايزال صامدا

لا تزال الأرقام القياسية لنجم المنتخب الوطني ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي سابقا، رياض محرز. في البطولات الأوروبية صامدة.

رغم مغادرة اللاعب الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى في ميركاتو الصائفة الماضية.

وحسب أحدث إحصائية لموقع “pop foot” الفرنسي، أمس الأربعاء، لأكثر عشرة لاعبين تحقيقا لأعلى نسب تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة لمنافسة رابطة الأبطال في القرن الواحد والعشرين.

إذ تواجد نجم السيتي السابق محرز، في المركز العاشر في هذه القائمة. بعد أن حقق نسبة مرتفعة قُدرت بنسبة 0.29 تمريرة حاسمة في المباراة الواحدة.

وهذا من أصل 55 مواجهة خاضها اللاعب في المنافسة الأولى أوروربيا على مستوى الأندية، وبقميص المان سيتي و ليستر سيتي، قدم من خلالها محرز 16 أسيست.

كما يعد محرز اللاعب الوحيد عربيا و إفريقيا المتواجد في هذه القائمة، لأكثر عشرة لاعبين تحقيقا لأعلى نسب تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة لمنافسة رابطة الأبطال، خلال القرن الواحد والعشرين.