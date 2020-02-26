رغم مُحاولة تجنيسه في رومانيا.. عمراني ينتظر إلتفاتة بلماضي!

كشف الجزائري الأصل، بلال عمراني، بأنه يحلم بالإلتحاق بصفوف المنتخب الوطني في أقرب الآجال الممكنة، وهو الذي يتألق في رومانيا.

وأوضح المُهاجم مُتعدد المناصب في تصريحات لـ”فرانس فوتبول”، عزمه على رفع التحدي والحصول على ثقة جمال بلماضي، في الأشهر القادمة.

وقال :”الهدف الأسمى بالنسبة لي حاليا، هو الإلتحاق بصفوف المنتخب الوطني الجزائري”.

وواصل :”أسعى لتحقيق أفضل الإحصائيات الممكنة، من أجل الوصول الى هذا الهدف”.

وتمكن النجم السابق لشبان أولمبيك مارسيليا، من تسجيل ستة أهداف منذ بداية الموسم الجاري في الدوري اليوناني.