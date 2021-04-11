رغم هدفه العالمي.. دولور مُتحسر

عبّر الدولي الجزائري، أندي دولور، عن حسرته الشديدة بعد إكتفاء ناديه مونبوليي بالتعادل بثلاثة أهداف لمثلها أمام مارسيليا، سهرة يوم أمس السبت.

وتحدث “بوزلوف” لقناة “كنال+” قائلا :”أنا مُتأسف لقد كنا قادرين على تحقيق الفوز، والمُباراة كانت ممتعة من الجانبين”.

وواصل :”الأمر الإيجابي بالنسبة لنا، هو أننا تمكنا من العودة في النتيجة خلال الثانية الأخيرة من اللقاء”.

وختم :”أعتقد بأن ما فعلناه، يظهر بأننا أقوياء جدا من الناحية المعنوية، ويؤكد بأننا لا نرضى بالهزيمة تماما”.

وكان صاحب الرأس الذهبية، قد سجل هدفا رائعا في شباك “لوام”، مؤكدا مُستواه الكبير خلال الموسم الجاري.