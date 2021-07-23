رغم هروبه.. فضل شاكر يهدي جمهوره أغنية جديدة “عايشين ومش عايشين”

نشر الفنان اللبناني فضل شاكر أغنيته الجديدة “عايشين ومش عايشين” عبر قناته الخاصة على موقع “اليوتيوب

وقال فضل شاكر في تغريدة على حسابه عبر “تويتر” موجها إلى متابعيه تعليقا على إصدار الأغنية: “عايشين ومش عايشن هديتي لكم في عيد الأضحى”. وكان شاكر طرح أغنية “لسه الحالة ماتسرش” منذ حوالي 4 أشهر عبر قناته على “يوتيوب

و كانت المحكمة العسكرية اللبنانية أصدرت في 16 ديسمبر 2020 حكما على شاكر بالسجن 22 عاما مع الأشغال الشاقة. فيما اعتبر الأخير أنه “من المعيب” على الدولة اللبنانية أن تصدر هذه الأحكام بحق فنان مثله. ويعيش شاكر منذ سنوات في مخيم “عين الحلوة” للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا جنوبي لبنان. هربا من الأحكام القضائية الصادرة بحقه. بعد إدانته بتهمة “التدخل في أعمال الإرهاب الجنائية التي اقترفها إرهابيون.