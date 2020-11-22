رغم هزيمة فريقه المهينة.. بودبوز يكسب نقاطا في فرنسا

كسب الدولي الجزائري، رياض بودبوز، نقاطا كثيرة بعد أول مُشاركة رسمية له رفقة ناديه سانت إيتيان، خلال الموسم الجاري.

وأختير صاحب القدم اليُسرى السحرية، كأفضل لاعب في تشكيلة المدرب كلود بويال، خلال الهزيمة برباعية أمام بريست.

ومُنح صانع اللعب علامة 6/10، من طرف جريدة “ليكيب”، والتي أكدت بأنه اللاعب الوحيد الذي حفظ ماء الوجه في فريقه.

وقدم متوسط الميدان، عرضا مُحترما على العموم، خلال الـ75 دقيقة التي تواجد خلالها على أرضية الميدان.

وكان خريج مدرسة سوشو، قد ترك خارج الخدمة طيلة الأسابيع الماضية، بسبب رغبة إدارة فريقه في التخلص من راتبه الضخم.

وكاد البالغ من العمر 30 أن يلتحق بنادي قطر القطري، ولكنه لم يقنع بعرض هذا الأخير، ليعود الى “الفوريز” ويفرض نفسه من جديد.