رغم وجوده في عطلة.. السيتي يُشيد بمحرز

رغم تواجد النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” في عطلة، إلا أن اسمه يبقى يسطع في سماء مدينة مانشستر بعد تألقه في الموسم المنقضي مع فريق مانشستر سيتي.

الموقع الرسمي للفريق الإنجليزي نشر اليوم الأربعاء فيديو لأفضل 10 تمريرات حاسمة قدمها لاعبي السيتي في الموسم المنقضي.

النجم الدولي الجزائري جاء في المركز التاسع بفضل تمريرته الحاسمة ضد أرسنال في الدوري الانجليزي الممتاز، والتي قدمها لرحيم ستيرلينغ.