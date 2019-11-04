رغم وضعيته كبديل.. فيغولي يتحصل على مُكافأة مالية كبيرة

سيكون الرصيد البنكي للدولي الجزائري سفيان فيغولي، على موعد مع الإستفادة من مُكافأة مالية كبيرة، من إدارة ناديه غالاتاساراي.

وكشفت وسائل الإعلام التركية، بأن “سوسو” سيتحصل على قيمة 75 ألف أورو، باعتباره تجاوز حاجز الـ40 مُباراة خلال عام 2019.

ويأتي هذا المبلغ، ليُضاف، للراتب السنوي الذي يتقاضاه، والذي يصل لحدود الـ8.3 مليون أورو.

ويأتي هذا “bonus”، ليرفع معنويات الجناح الطائر، والذي تحول لمجرد لاعب بديل في صفوف “سيم بوم” خلال الأسابيع الماضية.

يأتي هذا في وقت يُحاول عملاق إسطنبول، جاهدا لبيع عقد لاعبه، لعجزه عن توفير راتبه بشكل مُنتظم نظرا لضخامته.