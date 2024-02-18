رغم وفاته.. محمد قنوع حاضر في دراما رمضان

استذكر المخرج السوري سيف الدين سبيعي، زميله الفنان الراحل محمد قنوع، من خلال مسلسل “مال القبان” المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2024.

ونشر ىالمخرج، البوستر الترويجي الخاص بالفنان الراحل محمد قنوع، في مسلسل “مال القبان”.

ورغم رحيل قنوع عن عالمنا العام الماضي، فإنه لن يغيب عن الدراما الرمضانية العام الحالي، وسيظهر في عدة أعمال درامية، منها “مال القبان”، إضافة إلى مسلسل “كانون”.

وظهر قنوع في بوستر “مال القبان” بملامح تُوحي بالطاقة الإيجابية، حيث طغت ابتسامته على وجهه. مع ملاحظة وجود بعض التغييرات على شكله الخارجي كطريقة تسريحة الشعر.

وأرفق سبيعي البوستر بتعليق أعرب خلاله عن حزنه لفقدان قنوع، لاسيما أنهما كانت تربطهما علاقة صداقة قوية، قائلاً: “ميمو، هاد المسلسل إلك، اشتقتلك”.

وكشف المنتج أحمد الشيخ عن أهمية دور قنوع في “مال القبان”، حيث كان الأخير ينتظر عرضه بفارغ الصبر، سائلاً له الرحمة والمغفرة.

وتناقل الجمهور البوستر الخاص بقنوع بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، معربين عن حزنهم لفقده.

ويعرض مسلسل “مال القبان” في إطار اجتماعي مليء بالتشويق والإثارة. وهو فرضية جديدة واقعية، تتناول الوضع الذي يعيشه المجتمع السوري، إضافة إلى الأزمات التي يعاني منها.