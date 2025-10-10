رغم وقف إطلاق النار.. قصف صهيوني جنوب قطاع غزة

شنت طائرات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الجمعة، غارة على مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة، رغم الإعلان عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، قصفت قوات الاحتلال منطقة “الكتيبة” وسط “خانيونس”، بعدة قذائف مدفعية. تزامنا مع تحليق طيران مسير في أجواء المدينة.

كما شنت طائرات الاحتلال غارة جوية عنيفة على وسط المدينة.

وأعلن ليلة الخميس، عن التوصل إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.

ويقضي الاتفاق، بإنهاء الحرب على قطاع غزة، وانسحاب الاحتلال منه، ودخول المساعدات الانسانية، وتبادل الأسرى والمحتجزين.

ونفذت قوات الاحتلال الصهيوني، منذ السابع من أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة. أدت إلى استشهاد أكثر من 67 ألف مواطن، وإصابة نحو 170 ألف آخرين، معظمهم أطفال ونساء.