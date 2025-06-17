رغم تحذيرات الوزارة.. تلاميذ “الباك” يتفاجؤون بمواضيع خارج المقترحات

اصطدم مترشحو شهادة البكالوريا صبيحة اليوم الثلاثاء من أسئلة اختبار مادة الفلسفة لشعبتي آداب وفلسفة ولغات أجنبية.

وأكد العديد من التلاميذ في حديث “للنهار”، أن أسئلة الفلسفة هذه السنة كانت خارج المقترحات التي اعتمدوا عليها والمقالات التي اقترحها عليهم بعض الأساتذة. معربين عن استيائهم لاتباعهم هذه الطريقة في حفظ المواضيع المقترحة وإهمال بعض الدروس. خاصة وأن وزير التربية في وقت سابق أكد أن أسئلة البكالوريا ستكون من المقرر الدراسي بفصوله الثلاثة.

وكانت وزارة التربية الوطنية قد حذرت في وقت سابق من اتباع المواضيع المقترحة والاعتماد عليها أثناء اجتياز امتحان البكالوريا. وضرورو اتباع المقرر الدراسي ومراجعة كل الدروس بجميع الفصول. إذ كان التلاميذ يعوّلون على المقترحات في مادة الفلسفة ويعدون مقالات كاملة لتنتقل المقترحات حتى إلى مادة اللغة العربية والمواد العلمية.

وتضمن اختبار الفلسفة سؤالاً حول الشعور والأخلاق. حيث أن الطريقة الجدلية تناولت موضوع الأخلاق النسبي والمطلق، والطريقة الاستقصائية كانت حول الشعور. أما تحليل النص فكان حول موضوع الفرضية.

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