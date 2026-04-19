رغم اعتداءات الجمهور.. اتحاد العاصمة يصفع أسفي المغربي ويتأهل إلى نهائي كأس الكونفدرالية

حقق نادي اتحاد العاصمة إنجازاً كبيراً بتأهله إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، عقب عودته بتعادل ثمين من ميدان مضيفه أولمبيك آسفي، في لقاء جرى وسط أجواء مشحونة وأحداث مؤسفة.

وتأخرت انطلاقة المباراة لأكثر من ساعة، بسبب أعمال شغب واقتحام أرضية الميدان من طرف الجماهير المغربية، إضافة إلى اعتداءات واستفزازات طالت لاعبي الاتحاد، في مشهد لا يمتّ بصلة للروح الرياضية.

ورغم هذه الظروف الصعبة، أظهر لاعبو اتحاد العاصمة شخصية قوية وتركيزاً عالياً طيلة أطوار اللقاء. إذ تمكنوا من تسجيل هدف مهم عبر اللاعب أحمد خالدي في الدقيقة الـ45 من ركلة جزاء، مانحين فريقهم أفضلية حاسمة في سباق التأهل.

وقدّم رفقاء خالدي مباراة بطولية، أكدوا من خلالها علوّ كعبهم وقدرتهم على التعامل مع أصعب السيناريوهات. ليحجزوا بطاقة العبور إلى النهائي عن جدارة واستحقاق، ويرفعوا راية الكرة الجزائرية عالياً في المنافسة القارية.

ويعَدُّ هذا التأهل ثمرة للعمل الكبير الذي يقوم به الفريق، ويعزز آمال الأنصار في التتويج بلقب جديد يضاف إلى خزائن النادي، في انتظار النهائي المرتقب أمام الزمالك المصري.