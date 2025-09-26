رغم الخسارة أمام محرز.. سعيود أفضل لاعب في المباراة

تألق الدولي الجزائري أمير سعيود في المواجهة التي جمعت فريقه الحزم بنادي الأهلي السعودي، في قمة دوري روشن للمحترفين، رغم خسارة فريقه بثنائية نظيفة.

وقدم سعيود أداءً لافتًا على مدار اللقاء، بفضل بتحركاته، وصناعته للفرص، إلى جانب حضوره القوي في وسط الميدان. وحصل على تقييم بلغ 8.0، وهو الأعلى في اللقاء، متفوقًا على عدة أسماء بارزة، من بينها النجم الجزائري رياض محرز، الذي لم يظهر بالمستوى المنتظر وتحصل على تقييم 6.8.

وعكست خريطة تحركات اللاعبين مدى تأثير سعيود على مجريات اللعب. إذ تنقل بكثافة في مناطق الخصم وشارك بفاعلية في بناء الهجمات. على عكس محرز الذي كانت لمساته محدودة نسبيًا في مناطق الخطورة.

ويأتي هذا التألق ليؤكد مرة أخرى جاهزية أمير سعيود وثبات مستواه، رغم وضعية فريقه الصعبة. حيث يواصل تقديم مستويات قوية تحسب له في أقوى بطولات المنطقة.