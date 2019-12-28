رفات شهداء مرمية بعد الاستيلاء على أرض مقبرة سيدي البشير بوهران

ناشد مواطنون من منطقة سيدي البشير التابعة لبلدية بئر الجير في وهران، تدخل الجهات الوصية وعلى رأسها والي وهران لوضع حد لمافيا العقار.

ما فيا العقار استولت على مقبرة للشهداء الواقعة بالقرب من الضريح الصالح سيدي السني أين تم الإعتداء باستعمال الجرافات وبتواطؤ رئيس بلدية الجير السابق المتواجد رهن الحبس في قضايا فساد، على رفاة شهداء.

ومن بين الشهداء، الشهيد عبد الرحمان كايبي الذي أعدم ليلة التاسع من جويلية 1957 ليتم دفنه سريا بمقبرة سيدي السني.

المواطنون من قاطني مزرعة المقدم والمجاهد احمد بوخشبة رفعوا تظلمهم عبر قناة “النهار” بعد اكتشافهم لعظام وهياكل بشرية لشهداء مرمية.

مما أثار استنكارهم أمام غياب السلطات المحلية والاسرة الثورية كونها جريمة طالت رموز الثورة التحريرية تستدعي فتح تحقيق للوقوف على ملابساتها.