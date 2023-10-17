رفضا لمجزرة مسشفى المعمداني.. حماس تدعو إلى النفير والخروج للشوارع في أنحاء العالم

وجهت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” مساء اليوم الثلاثاء، نداء عاجلا عقب المجزرة الجديدة التي ارتكبها جيش الاحتلال الصهيوني بقصف المستشفى الأهلي المعمداني.

ودعت حركة حماس في ندائها إلى “النفير والخروج للشوارع والساحات في أنحاء العالم رفضا لمجزرة مسشفى المعمداني وللإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا بغزة”.

وجاء في النداء، “إنه أمام المجزرة الوحشية التي نفّذها جيش الاحتلال الفاشي في مستشفى الأهلي العربي (المعمداني)، والتي راح ضحيتها أكثر من 500 شهيداً ومئات الجرحى، فإننا في حركة حماس ندعو شعبنا الفلسطيني في الضفة والداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، وفي المخيمات والشتات، وأمتنا العربية والإسلامية، وأحرار العالم إلى النفير العام والخروج إلى الساحات والميادين في كل المناطق والدول، بدءً من هذه الليلة وبشكل دائم ومستمر حتى يتوقّف هذا العدوان ومسلسل المجازر الوحشية والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني وجيشه الفاشي ضد شعبنا الفلسطيني المرابط الصابر في قطاع غزة.”

وللإشارة، ارتكب جيش الاحتلال الصهيوني مساء اليوم الثلاثاء مجزرة جديدة في اليوم الـ11 من حربه على غزة بقصف المستشفى الأهلي المعمداني.

وحسب المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، فإن هذا القصف خلف ما يزيد عن 500 شهيد وعشرات الجرحى في مجزرة جديدة.