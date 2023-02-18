رفضت التوجه للمستشفى بعد إسعافها.. وفاة سيدة إختناقا بالغاز

لقيت خمسينية حتفها، اليوم السبت، جراء استنشاقها لغاز أحادي أكسيد الكربون المبعوث من طابونة موصولة بارورة غاز داخل مسكنها في غليزان.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية للولاية، تدخلت ذات المصالح، منتصف نهار اليوم في هذا الحادث.

أين تم إسعاف امرأة تبلغ من العمر 57 سنة، فاقدة للوظائف الحيوية بحي عدة بن نية العربي في بلدية بن داود.

وتعرضت السيدة، للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من طابونة موصولة بقارورة غاز. أثناء مساعدتها لإبنها من ذوي الاحتياجات الخاصة على الإستحمام.

وحسب المعلومات من أهل الضحية، فقد تم نقل السيدة إلى عيادة طبيبة خاصة. والتي قامت بمعاينتها وتقديم الاكسجين لها وقامت بتحرير رسالة لتوجيهها للمستشفى.

إلا أن الضحية أصرت على العودة لمنزلها، أين فارقت الحياة هناك جراء مضاعفات التسمم بالقاتل الصامت.