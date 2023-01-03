رفضت الزواج من جارها فأحرقها.. هذا جديد قضية الشابة ريمة عنان

تعرضت الشابة ريمة عنان لمحاولة القتل حرقا، بعد رفض عرض زواج من جارها.

وبعد أن تضامن الجزائريون لإنقاذها، تم نقلها، للعلاج في وحدة الحروق بمستشفى جامعة لاباز في مدريد حيث أصيب 70٪ من جسدها بحروق.

ووقعت محاولة القتل في تيزي وزو، صباح 26 سبتمبر الماضي، أثناء انتظارها في محطة الحافلات للذهاب إلى العمل.

وحسب ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي التي نشرت الخبر كالنار على الهشيم. فقد تعرضت ريمة للهجوم من قبل جارها عندما كانت على وشك ركوب الحافلة للذهاب إلى العمل. حيث صبها بالبنزين وأحرقها حية.

وبحسب مصادر محلية، فقد انتهى الأمر بالمهاجم بتسليم نفسه للشرطة بعد ساعات قليلة من الهجوم.

لا تملك ريما ولا عائلتها المال، لكن في 10 أكتوبر، نشرت والدتها مقطع فيديو تطلب المساعدة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت والدة ريمة “ابنتي محترقة. إنها بحاجة إلى مساعدة عاجلة. لقد حصلوا حتى الآن على أكثر من 40٪ مما تحتاجه الشابة للخضوع لعملية جراحية في إسبانيا.

وقال أخ الضحية “هنا سهّلوا علينا الدفع على أقساط ونستمر في حملة التمويل الجماعي”.

موجة من الدعم..

بعد نقلها إلى مستشفى تيزي وزو، قال الأطباء إن حالة ريمة تتطلب علاجًا سريعًا في الخارج. نظرًا لخطورة الحروق والتي أتت على 60٪ من جسدها.

وبسرعة، تم تنظيم هبة تضامنية من خلال الشبكات الاجتماعية وتم إطلاق صندوق صغير لدفع تكاليف التحويل إلى أوروبا.

على TikTok و Facebook، حصد فيديو والدة ريمة عنان مئات الآلاف من المشاهدات وأثار موجة من الدعم.

كما أطلقت عائلتها وأصدقاؤها وزملاؤها هبة تضامنية للسماح لها بالتنقل إلى مستشفى في باريس من أجل العلاج. حيث تم بالفعل جمع 36500 أورو من 1100 مشارك.

توجهت العائلة في البداية إلى مستشفى سانت لويس في باريس المعروف بخبرته في علاج الحروق الشديدة.

وفقًا لتقرير فرانس 24. طلب المستشفى أكثر من 316 ألف أورو لمدة 70 يومًا من العلاج في العناية المركزة.

ولأنها لم تتمكن من الحصول على تأشيرة لفرنسا، توجه الوفد المرافق لريمة إلى إسبانيا التي وافقت على إصدار تأشيرة لها.

وبفضل شركة المساعدة الطبية ADM International، تمكنت الأسرة من العثور على مستشفى في مدريد يقدم عرض أسعار أرخص. مع خيار الدفع بالتقسيط.

وقد نُقلت ريمة إلى إسبانيا على متن طائرة طبية بفضل جهود أقاربها والعديد من المتبرعين في الجزائر وخارجها.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنظيم مبادرة أخرى لصالح ريمة عنان في 28 جانفي 2023. وبالفعل ، قررت جمعية Talaba N’SSER تنظيم حفل تضامن، على مستوى قاعة Jacque Brelà Saint- Etienne ، في فرنسا. وهذا بفضل العديد من الفنانين المحليين الذين وافقوا على الغناء لريمة عنان.