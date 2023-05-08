رفضت الزواج من جارها فأحرقها.. هذه آخر تطورات الحالة الصحية لريمة عنان

تعرضت الشابة ريمة عنان من ولاية تيزي وزو شهر أكتوبر الماضي لمحاولة القتل حرقا. بعد رفض عرض زواج من جارها.

ريمة عنان ، فتاة جزائرية تبلغ من العمر 28 عامًا، أحرقت حية في أكتوبر 2022 لرفضها قبول طلب زواج.

وانقلب مصير معلمة اللغة الفرنسية هذه رأسًا على عقب عندما رفضت عرض زواج بسيط. حيث تعود الأحداث إلى صباح أحد أيام أكتوبر 2022. حيث قرر الخاطب الانتقام من خلال سكب البنزين على الشابة وإشعال النار فيها.

ونُقلت ريما إلى مستشفى تيزي وزو، لكن حالتها الصحية تدهورت أكثر فأكثر وتطلبت العلاج في مستشفى عالي التخصص.

وهكذا قررت عائلة ريمة وأقاربها إرسالها إلى مستشفى في إسبانيا لتلقي العلاج.

وبعد قضاء عدة أشهر في مستشفى لاباز في مدريد ، قررت ريما أخيرًا التحدث ورواية قصتها المثيرة والصادمة.

وحسب الاعلام الاسباني فعندما استيقظت ريمة من الغيبوبة. أثرت الحروق على ثلاثة أرباع جسدها، حيث ظنت أنها متزوجة بالفعل ولديها طفل.

وفقًا للأطباء الإسبان ، فإن هذه الرؤية هي آلية دفاع شائعة إلى حد ما ، تم إنشاؤها بواسطة دماغ المريض.

خلال هذه الإقامة في إسبانيا ، لم يرافق ريمة إلا شقيقها. ولحسن الحظ ، تلقت الشابة مساعدة لا تقدر بثمن من زوجان إسبانيان متقاعدان يتحدثان الفرنسية ، وقد جاءا لمساعدة الأخوين الجزائريين بعد السماه بقصتهما.

بالإضافة إلى دعم هذين الزوجين، لم تنس ريمة إظهار امتنانها للطاقم الطبي في مستشفى لاباز. الذي فعل كل ما في وسعه لإعادة رسم الابتسامة على شفتيها.

وتذكرت الشابة بشكل خاص تلك الحفلة الصغيرة التي نظمها الطاقم الطبي حول سريرها، في 31 ديسمبر 2022. عندما لم تستطع الحركة.

كما تذكرت عندما أرادت المعلمة الشابة أن تمشي في الشارع في مدريد، أخذتها الممرضات بعد ذلك إلى مطعم ماكدونالدز ، لتناول وجبتها الأولى بعد عدة أشهر من العلاج في المستشفى.

وتتعافى الشابة من حروقها تدريجياً بفضل العلاج الطبيعي ويمكن للمرأة الشابة أخيرًا التحدث والمشي بخفة الحركة.