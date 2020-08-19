رفضًا للتطبيع مع الكيان الصهيوني.. الروائية فاطمة الزهراء بوخديمي تنسحب من جائزة “البوكر” بالشارقة

سحبت الروائية الجزائرية فاطمة الزهراء بوخديمي، مشاركتنها في جائزة “البوكر” للرواية العالمية في الإمارات، ومن مسابقة الشارقة للقصّة، رفضًا للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

هذا وطرحت الروائية بوخديمي فاطمة الزهراء، آخر أعمالها الأدبية منذ أيام، بعنوان “نساء الخامس من حزيران”.

ويعتبر هذا العمل الأدبي الجزائري الأوّل الذي يتطرّق لمأساة النساء الأيزيديات “المختطفات والمغتصبات من طرف إرهابيي “داعش”، ونقل معاناتهن من الجانب الإنساني.

وتصف الكاتبة هذا العمل، بأنّه أصعب وأقسى ما كتبته، فالجزء العميق من الحقيقة استقته من حياتها الشخصية إذ هو عبارة عن سيرة ذاتية في جزء كبير من الرواية.