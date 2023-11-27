رفض أكبر عدد من تأشيرات شنغن لمواطني هذا البلد

تم رفض أكثر من نصف المتقدمين للحصول على تأشيرة من باكستان من قبل دول شنغن في عام 2022. مما يجعل الباكستانيين تاسع أكثر الجنسيات المرفوضة في العالم.

وكانت الوجهة الأولى للباكستانيين لطلبات التأشيرة هي إسبانيا. في حين أن الدولة التي رفضت طلباتهم أكثر من غيرها كانت السويد.

وقدم المواطنون الباكستانيون 76.080 طلب تأشيرة لدول شنغن في عام 2022. ولم يحصل سوى ما يزيد قليلاً عن النصف (52.2%) على إجابة إيجابية. بشكل عام، تتمتع باكستان بأعلى معدلات رفض التأشيرة في آسيا، حيث تم رفض 30841 طلبًا.

وكانت إسبانيا هي المتلقي الرئيسي للمتقدمين الباكستانيين، حيث تلقت 17,981 طلبًا. في حين كان معدل الرفض من هذا البلد مرتفعًا أيضًا – حيث تم إصدار 6,480 تأشيرة فقط. وهو ما يمثل 36% من جميع الطلبات، وفقًا لتقارير VisaGuide.World.

وبينما كانت إسبانيا الوجهة المفضلة للمتقدمين الباكستانيين، استقبلت دول مثل اليونان والمجر أقل عدد من المتقدمين، 656 و845 على التوالي. بينما تم تقديم طلب تأشيرة واحد فقط إلى سفارات النرويج في عام 2022، وتمت الموافقة عليه.

وكلفت طلبات الحصول على تأشيرة شنغن الباكستانيين أكثر من 6 ملايين دولار في عام 2022

ومع تقديم إجمالي 76.080 طلبًا، بلغت نفقات التأشيرة للمواطنين الباكستانيين ذروتها بمبلغ 6.6 مليون دولار. مع الأخذ في الاعتبار أن تكلفة طلب التأشيرة تبلغ 87.3 دولارًا (80 يورو).

وتعتبر هذه النفقات أكثر تفصيلاً لأن عملية طلب التأشيرة تتضمن مستندات أكثر من مجرد دفع رسوم التأشيرة.